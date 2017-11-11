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Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, ülkenin Jilib şehrinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 81 militanın öldürüldüğünü söyledi

Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, ülkenin Jilib şehrinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 81 militanın öldürüldüğünü söyledi

11 Kasım 2017 Cumartesi 22:36
Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü
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IRAK ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki son  kasaba olan Rava'yı geri almak için başlatılan operasyon kapsamında ülkenin  batısında Suriye sınırına ulaştığı bildirildi. 
 
DEAŞ'a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah,  yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikler ve yerel aşiret güçlerinin Fırat  Nehri’ni geçerek Rummana Nahiyesi'ni DEAŞ'tan geri aldığını ifade etti.
Irak ordusunun Rummana Köprüsü'nde de kontrolü sağladığını belirten  Yarullah, güçlerin Suriye sınırına ulaştığını ve ilerlemeye devam ettiklerini  kaydetti.
 
Irak ordusu, sabah saatlerinde DEAŞ'ın Enbar'ın batısında elinde  tuttuğu son kasaba olan Rava'ya operasyon Osman, ülkenin resmi haber ajansı SONNA'ya yaptığı açıklamada, Somali  güçleri ve uluslarası partnerle ortaklaşa düzenlenen iki operasyonda örgüt  konvoylarının hedef alındığını ve 81 militanın etkisiz hale getirildiğini ifade  etti.
Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini ve  bunların imha edildiğini kaydeden Osman, Aşağı Şabel ve Orta Şabel bölgelerindeki  operasyonların ise sürdürdüğünü dile getirdi.
 
ABD İHA'larla vurdu
 
Öte yandan, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM), yapılan  açıklamada, cuma gecesi ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik  hava saldırısı düzenlendiği ve çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.
 
Ay başında ülkenin kuzeyindeki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini  açıklayan AFRICOM, perşembe günü ise Bay bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik hava  saldırısı gerçekleştirmişti.
 
Somali hükümeti, geçen ay 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği  bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş hali"  ilan edeceğini açıklamıştı.başlatmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞSomaliEnformasyonAbdurrahman OsmanEş-Şebab
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