Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü

IRAK ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki son kasaba olan Rava'yı geri almak için başlatılan operasyon kapsamında ülkenin batısında Suriye sınırına ulaştığı bildirildi.



DEAŞ'a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikler ve yerel aşiret güçlerinin Fırat Nehri’ni geçerek Rummana Nahiyesi'ni DEAŞ'tan geri aldığını ifade etti.

Irak ordusunun Rummana Köprüsü'nde de kontrolü sağladığını belirten Yarullah, güçlerin Suriye sınırına ulaştığını ve ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti.



Irak ordusu, sabah saatlerinde DEAŞ'ın Enbar'ın batısında elinde tuttuğu son kasaba olan Rava'ya operasyon Osman, ülkenin resmi haber ajansı SONNA'ya yaptığı açıklamada, Somali güçleri ve uluslarası partnerle ortaklaşa düzenlenen iki operasyonda örgüt konvoylarının hedef alındığını ve 81 militanın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini ve bunların imha edildiğini kaydeden Osman, Aşağı Şabel ve Orta Şabel bölgelerindeki operasyonların ise sürdürdüğünü dile getirdi.



ABD İHA'larla vurdu



Öte yandan, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM), yapılan açıklamada, cuma gecesi ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik hava saldırısı düzenlendiği ve çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.



Ay başında ülkenin kuzeyindeki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklayan AFRICOM, perşembe günü ise Bay bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti.



Somali hükümeti, geçen ay 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş hali" ilan edeceğini açıklamıştı.başlatmıştı.