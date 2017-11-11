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Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, ülkenin Jilib şehrinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 81 militanın öldürüldüğünü söyledi

Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, ülkenin Jilib şehrinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 81 militanın öldürüldüğünü söyledi

11 Kasım 2017 Cumartesi 19:05
Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü
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OSMAN, ülkenin resmi haber ajansı SONNA'ya yaptığı açıklamada, Somali  güçleri ve uluslarası partnerle ortaklaşa düzenlenen iki operasyonda örgüt  konvoylarının hedef alındığını ve 81 militanın etkisiz hale getirildiğini ifade  etti.
Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini ve  bunların imha edildiğini kaydeden Osman, Aşağı Şabel ve Orta Şabel bölgelerindeki  operasyonların ise sürdürdüğünü dile getirdi.
 
ABD İHA'larla vurdu
 
Öte yandan, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM), yapılan  açıklamada, cuma gecesi ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik  hava saldırısı düzenlendiği ve çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.
 
Ay başında ülkenin kuzeyindeki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini  açıklayan AFRICOM, perşembe günü ise Bay bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik hava  saldırısı gerçekleştirmişti.
 
Somali hükümeti, geçen ay 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği  bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş hali"  ilan edeceğini açıklamıştı.
 

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SomaliEnformasyonAbdurrahman OsmanEş-ŞebabABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı
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