Bakan açıkladı! 81 militan öldürüldü

OSMAN, ülkenin resmi haber ajansı SONNA'ya yaptığı açıklamada, Somali güçleri ve uluslarası partnerle ortaklaşa düzenlenen iki operasyonda örgüt konvoylarının hedef alındığını ve 81 militanın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini ve bunların imha edildiğini kaydeden Osman, Aşağı Şabel ve Orta Şabel bölgelerindeki operasyonların ise sürdürdüğünü dile getirdi.



ABD İHA'larla vurdu



Öte yandan, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM), yapılan açıklamada, cuma gecesi ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik hava saldırısı düzenlendiği ve çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.



Ay başında ülkenin kuzeyindeki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklayan AFRICOM, perşembe günü ise Bay bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti.



Somali hükümeti, geçen ay 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş hali" ilan edeceğini açıklamıştı.

