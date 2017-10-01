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Bağımsızlık referandumu başladı! Katalonya kaderini oyluyor

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bağımsızlık referandumu için oy verme işlemi başladı. İspanya polisi, oy sandıklarına ve pusulalara el koyuyor

Bağımsızlık referandumu başladı! Katalonya kaderini oyluyor

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bağımsızlık referandumu için oy verme işlemi başladı. İspanya polisi, oy sandıklarına ve pusulalara el koyuyor

01 Ekim 2017 Pazar 10:32
Bağımsızlık referandumu başladı! Katalonya kaderini oyluyor
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İSPANYA'NIN Katalonya Özerk Bölgesi'nde bağımsızlık referandumu için yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) oy verme işlemi başlarken  İspanya  İçişleri Bakanlığı oy sandığı ve pusulalarına el koyulmaya başlandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Pedro Rodríguez Ledesmaİçişleri BakanlığıBarselonaEl Mundoİspanya
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