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Bağdat’ta 5 patlama: 12 yaralı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen 5 ayrı patlama sonucu 12 kişi yaralandı.

DÜNYA 08.09.2019, 09:12
Bağdat’ta 5 patlama: 12 yaralı!
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta 5 ayrı patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar 4 ayrı bölgede meydana gelen patlamalarda toplamda 12 sivilin yaralandığını belirtti. Talibiye bölgesinde meydana gelen 2 ayrı patlamada 5 kişinin yaralanırken Belediyat bölgesindeki patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Babul-Şeyh bölgesindeki patlamada 2 kişinin, Şurta Rabia bölgesinde ise 2 diğer kişinin yaralandığı bildirdi.   Patlama sonrası olay yerlerinde güvenlik koridoru oluşturulduğu ve yaralıların en yakındaki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

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