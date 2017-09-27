Bağdat'ın "3 gün içinde teslim et" talebine, Barzani'den ret

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi, havalimanlarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi talebini reddetti. Bağdat, 3 gün süre vermişti.
HAVALİMANI MÜDÜRÜ, "GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR DEĞİL" DEMİŞTİ
Barzani destekli haber ajansı Rûdaw'a konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtmişti.
Telar Faik, "Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil" dedi.
BAĞDAT 3 GÜN SÜRE VERMİŞTİ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde, Kürdistan Bölgesi'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını söylemişti.
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