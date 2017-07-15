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'Bağdadi'nin yaşadığını kabul ediyoruz'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, aksini tespit etmedikleri sürece DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin yaşadığını kabul edeceklerini söyledi

'Bağdadi'nin yaşadığını kabul ediyoruz'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, aksini tespit etmedikleri sürece DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin yaşadığını kabul edeceklerini söyledi

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:37
'Bağdadi'nin yaşadığını kabul ediyoruz'
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MATTİS, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
DEAŞ terör örgütünün elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları sorulan Mattis, "Gerçekten şu anda bilmiyorum ve biz Amerikan ordusunda spekülasyon yapmıyoruz. Bilseydik size söylerdik. Bizim yaklaşımımız aksi ispat edilene kadar yaşıyor şeklindedir." dedi.
 
"RUSYA İLE AYRIŞMA ANLAŞMASI YÜRÜYOR"?
 
Suriye'nin güneybatısında Rusya ile varılan ayrışma mutabakatına yönelik sorulara cevap veren Bakan Mattis, anlaşmaya mükemmel olmasa da önemli ölçüde uyulduğunu ifade etti.
 
ABD'nin, Suriye'nin güneydoğusunda halihazırda operasyonu bulunmadığını bildiren Mattis, Rakka operasyonunun Ruslarla yaptıkları ayrışma mutabakatını etkilemediğini savundu.
 
Mattis, "Ayrışma mutabakatına bizim operasyonlarımızın yoğunlaştığı Fırat Nehri vadisinin etrafında ve vadi boyunca mükemmel olmasa da uyuluyor çünkü hiçbir zaman (bu tür anlaşmalar) mükemmel değil." dedi.
 
Kuvvetlerin birbirine yaklaştığı zamanlarda bazı sürtüşmeler olabildiğini ifade eden Mattis, birkaç kez karşılıklı atışlar olduğunu ve bir bombanın yanlış bir yere düştüğünü ancak ayrışma kanalı üzerinden hemen duruma müdahale edildiğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 15.07.2017 12:57
Anahtar Kelimeler:
ABDJim MattisDEAŞEbu Bekir El Bağdadi
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