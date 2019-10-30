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Bağdadi'nin yerini ihbar eden muhbirin başına talih kuşu kondu

Terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi'nin yerini ihbar eden muhbir, bu ismin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını veya bir kısmını alabilecek.

DÜNYA 30.10.2019, 14:54
Bağdadi'nin yerini ihbar eden muhbirin başına talih kuşu kondu
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GEÇTİĞİMİZ günlerde ABD Başkanı Trump'ın ölümünü flaş bir şekilde tüm dünyaya duyurduğu Bağdadi operasyondan çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. ABD'nin Bağdadi'yi bir muhbir yardımıyla öldürdüğü ve başına konan ödülün sahibi olabileceği ileri sürüldü.

AİLESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN NEFRET DUYMUŞ

ABD tarafından öldürülen eli kanlı terör örgütü DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi operasyonunda yeni bir bilgi ortaya çıktı. Amerikan Wastington Post Gazetesi, DAEŞ lideri Bağdadi'nin yerinin "Sunni bir Arap" tarafından ihbar edildiğini, ihbarcının ailesini öldürdükleri için örgütten nefret ettiğini yazdı.

EVİN İNŞAATINDA ÇALIŞMIŞ

Habere göre, operasyonun yapıldığı ve Bağdadi'nin kaldığı evin inşaatında da çalışan ihbarcı 25 milyon dolarlık ödülün tamamını veya bir bölümünü alabilicek. Washington Post'ta bugün yer alan haberde, ABD özel tim elemanları, "Bağdadi'ye yardımcı olan hatta Suriye'deki evin inşaat çalışmalarına nezaret eden, örgüt içinden, son deredece iyi yerleştirilmiş bir muhbir" sayesinde operasyonu yaptı.

EVİN HER NOKTASINI BİLİYORDU

Gazeteye bilgi veren yetkililere göre, muhbir, Bağdadi'nin saklandığı ev hakkında çok ayrıntılı bilgi sahibiydi, evdeki sığınakların yerlerini dahi biliyordu. Habere göre, muhbir operasyon yapıldığında bölgedeydi ve iki gün sonra ailesiyle birlikte oradan ayrıldı. Muhbirin, Bağdadi'nin başı için duyurulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını veya bir kısmını da alacağı ifade ediliyor.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD'nin operasyonuyla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kimlik tespitine dair de iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre takibe alınan kişinin Bağdadi olduğu iç çamaşırı üzerinde yapılan DNA testiyle kanıtlandığı belirtilmişti.

#terör örgütü #ebubekir el bağdadi
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