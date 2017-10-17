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BAE'ye ait uçak düştü!

Teknik arıza nedeniyle düşen uçağın 2 pilotu hayatını kaybetti

BAE'ye ait uçak düştü!

Teknik arıza nedeniyle düşen uçağın 2 pilotu hayatını kaybetti

17 Ekim 2017 Salı 21:51
BAE'ye ait uçak düştü!
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BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir savaş  uçağının, Yemen'de düşmesi sonucu uçağın pilotlarının hayatını kaybettiği  bildirildi.  
 
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan BAE'ye ait uçak Yemen'de düştü. Teknik  arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçağın pilotları Binbaşı Ali Said Seyf  el-Mismari ve Üsteğmen Bedr Yahya Muhammed el-Meraşide hayatını kaybetti.
 
Öte yandan, ismini vermek istemeyen bir kaynak, BAE'ye ait tipi  uçağın, Yemen'in kuzeyindeki Saade iline bağlı El-Buka beldesi sınırlarına  düştüğünü ifade etti.
 
BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart  2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, 22 Nisan'da da "Umuda Dönüş"  ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri  olarak biliniyor.
 

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Son Güncelleme: 17.10.2017 21:51
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bae ye ait uçak düştü
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