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Bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı

İnanılmaz olayda bir kadının bacağına 72 yıl önce saplanan şarapnel parçası ameliyatla çıkarıldı

Bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı

İnanılmaz olayda bir kadının bacağına 72 yıl önce saplanan şarapnel parçası ameliyatla çıkarıldı

07 Kasım 2017 Salı 21:07
Bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı
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BBC'nin Guangming Daily gazetesine dayandırdığı haberine göre, Hu Cinhua adlı kadının bacağına, Çin İç ve Çin-Japon Savaşları (1937-1945) esnasında  Guangşi'de, kocasıyla evlerinden kaçmaya çalışırken Japon savaş uçağının  saldırısı sırasında şarapnel parçası saplandı.
Hu, 1945 yılında meydana gelen olay sırasında 4 aylık hamile olduğu,  ameliyat masraflarını karşılayacak ekonomik güçleri bulunmadığı için ülkenin  güneybatısındaki Kunming kentinde yaşayan yakınlarının yanına ulaşabilmek  amacıyla yaralı bacağını sürüyerek yoluna devam etti.
 
Olaydan bir gün sonra yolda rastladıkları gerillaların bacağındaki  şarapnel parçasını çıkarmaya çalıştığını, beceremeyince önlem olarak sardığını  anlatan yaşlı kadın, 72 yıl sonra Çin'in güneyinde Hunan vilayetinde ameliyat  edildi. 1 santimetrelik şarapnel parçasını çıkarmadan önce kadının bacağını  kesmeyi düşünen doktorlar, hastanın bunu kaldıramayacağı endişesiyle bu  fikirlerinden vazgeçti.
 
Çin İç Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ülkedeki milliyetçiler ile  komünistler arasında hakimiyet tartışması üzerine çıkmıştı.
 
Milliyetçilerin Çan Kay Şek, komünistlerin Mao Zedong tarafından  yönetildiği savaşta taraflar 2 milyona yakın askerini kaybetti. Savaş,  komünistlerin 1949'da milliyetçileri ülkeden atmasıyla son buldu. Çin-Japon  Savaşı ise Japonya'nın bu ülkedeki iç istikrarsızlıktan faydalanmak istemesi  üzerine Çin topraklarını işgaliyle başlamıştı.
 

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Bacak
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