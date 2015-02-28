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Babası önce kadın sonra lezbiyen olacak

Dünya bu ailenin sansasyonlarını konuşuyor. ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından lezbiyen olacağını açıkladı.

Babası önce kadın sonra lezbiyen olacak

Dünya bu ailenin sansasyonlarını konuşuyor. ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından lezbiyen olacağını açıkladı.

28 Şubat 2015 Cumartesi 12:37
Babası önce kadın sonra lezbiyen olacak
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KARDASHİANLAR özel hayatlarındaki sanasayonlarıyla dünya gündeminden düşmüyor. Kim’in babası Bruce Jenner kısa süre önce cinsiyet değiştirerek kadın olacağını duyurmuştu. Fiziken zaten uzun süredir bir kadın gibi giyinip makyaj yapan 65 yaşındaki Jenner, cinsel tercihinin yine de kadınlardan yana olacağını açıkladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adının “Belinda” olacağını açıklayan Jenner, lezbiyen olmak istediğini de belirtti. Aile bireyleri ise yaptıkları açıklamada, “O erkek olmamanın nasıl hissettirdiğini bilmiyor. Ameliyattan sonra da erkeklere ilgi duyacağını düşünmüyor. O yüzden kadınlara ilgi duymaya devam edecek” dedi. Jenner, Kardashian’ın annesi Kris’ten önümüzdeki günlerde ‘resmen’ boşanacak. ABD basını boşanmadaki servet paylaşımı üzerine analizlere başladı bile.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 11:39
Anahtar Kelimeler:
BabaKim KardashianABDözel HayatSanasayon
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