Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple'ı kızdıran cihaz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak
3 günde üretildi! 30 bin...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 19 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Baba Vanga'nın son kehaneti: Dünyanın efendisi Rusya olacak

11 Eylül, DEAŞ ve Brexit gibi tüm dünyayı etkileyen olaylarla ilgili kehanetleriyle ünlü Bulgar asıllı kahin Baba Vanga, 2018 yılı ile ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Vanga'nın daha önce duyulmamış bir kehaneti daha ortaya çıktı

Baba Vanga'nın son kehaneti: Dünyanın efendisi Rusya olacak

11 Eylül, DEAŞ ve Brexit gibi tüm dünyayı etkileyen olaylarla ilgili kehanetleriyle ünlü Bulgar asıllı kahin Baba Vanga, 2018 yılı ile ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Vanga'nın daha önce duyulmamış bir kehaneti daha ortaya çıktı

19 Mart 2018 Pazartesi 10:05
Baba Vanga'nın son kehaneti: Dünyanın efendisi Rusya olacak
banner404

Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga Bulgaristan'da yaşamış çok ünlü bir kahin olarak bilinir. Bazı komplo teorisyenleri, Baba Vanga'nın çok önemli olayları önceden öngördüğünü ve bildiğini iddia eder.
1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti.
Baba Vanga, DEAŞ'ın varoluşu, 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci gibi tüm dünyayı etkileyen büyük olayları da bilmişti.
Vanga'nın 2018 kehanetleri biliniyordu, ancak bilinmeyen bir kehaneti daha ortaya çıktı. 

Baba Vanga'nın 1979'da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi.

Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği belirtildi.
Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.
Baba Vanga'nın 2018 yılı için öngördüğü 2 önemli kehanet daha bulunuyor.
Baba Vanga'nın 2018 için yaptığı ilk tahmin Çin ile ilgili. Kahinleriyle bilinen Baba Vanga, 2018'de Çin'in ABD'yi geçerek Dünya'nın “Yeni süper gücü” olacağını iddia ediyor.
Son yıllarda ekonomisi yükselen Çin'in 1970'lerde dünya ekonomisine katkısı %4.1'ken bu rakam 2015'te %15.6'ya çıkmıştı. Gazetenin aktardığı haberde, Baba Vanga'nın bu tahmininin gerçekleşme olasılığı olduğu belirtildi.
Baba Vanga'nın ikinci tahmini ise uzayla ilgili.
Uzmanlara göre Baba Vanga, 2018'de Venüs'le ilgili bir gelişme yaşanacağını aktarıyor. Venüs'te yeni bir enerji formunun keşfedileceğini öngören Baba Vanga'nın bu kehanetinin de gerçekleşme ihtimali var.
Her ne kadar resmi olarak Venüs'e bir uzay görevi planlanmamışken 2018'in ilk yarısında bilim insanı Eugene Parker'a ithafen isimlendirilen Parker Solar Probe, uzay mekiği Güneş etrafında incelemelerde bulunmak üzere gönderilecek.
Her ne kadar bu mekik Venüs'e inmese de gezegenin çekim gücünü kullanarak Güneş'in etrafında seyahat edebilecek. The Sun'da yer alan habere göre güneş etrafındaki manyetik alanın yapısını incelemeyi hedefleyen uzmanlar burada yeni bir keşifte bulunmayı ümit ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Baba VangaBulgarBrexitDEAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi
Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi
Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu
Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu
KKTC'ye girişlere sıkı denetim geliyor
KKTC'ye girişlere sıkı denetim geliyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim