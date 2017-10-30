Baba-oğul aşırı dozdan öldü

Babanın uyuşturucu probleminin bilindiğini ifade eden komşuları, 1 ile 4 yaşlarındaki iki çocuğu olan Carlos’un ölümüne çok şaşırdıklarını söyledi.

44 yaşındaki Joseph Andrade ve 22 yaşındaki oğlu Carlos, ABD ’nin New York kentindeki Brooklyn ’de bir doğum günü partisine katıldı. Partideki akrabalarına sigara içmeye gideceklerini söyleyen baba-oğul, olaydan saatler sonra Joseph’in evi civarında bulundu. Baba-oğul kaldırıldıkları hastanede öldü.

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