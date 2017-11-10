Baba oğlunun katilini affetti

ABD'NİN Kentucky eyaletinde öldürülen pizza kuryesi Salahuddin Jitmoud'un babası, mahkeme salonunda katili affettiğini açıkladı.

31 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Jitmoud, gece son teslimini yapmaya giderken öldürülmüştü. Genç adamın ölümünden sorumlu olan Trey Relford ise amacının sadece soygun yapmak olduğunu söylese de mahkeme tarafından 31 yıl hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı.

SARILIP AFFETTİ

Salı günü görülen davada, ölen 22 yaşındaki pizzacının babası Sombat Jitmoud, ceza alan adama sarıldı ve İslam'ın ruhuna uygun davranarak oğlunun katilini affettiğini söyledi.

"SENİ DEĞİL, ŞEYTANI SUÇLUYORUM"

Gözyaşları içerisindeki baba, "İslam, haksızlığa uğrayan kişi bunu yapmadığı müddetçe Tanrı'nın suçluyu affedemeyeceğini söylüyor." dedi. Acılı baba, "Seni değil, seni yönlendiren ve böyle korkunç bir suç işlemene sebep olan şeytanı suçluyorum, sana kızgın değilim, seni affediyorum. Başına gelen her şey Allah'tan geliyor, ona inan ve kendini onun adaletine bırak." diyerek Relford'a sarıldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Mahkemede yaşanan duygusal anlar sonrası hakim duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Cinayet hükümlüsü adam ve annesi bu sözlerin sonrasında ölen çocuğun babasından özür diledi.