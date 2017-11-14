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"Baba Bush beni taciz etti"

ABD'de Rosyln Corrigan eski ABD Başkanı George H. W. Bush tarafından taciz edildiğini söyledi. Corrigan, o dönem 16 yaşında olduğunu söyleyerek, "Fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı" dedi

"Baba Bush beni taciz etti"

ABD'de Rosyln Corrigan eski ABD Başkanı George H. W. Bush tarafından taciz edildiğini söyledi. Corrigan, o dönem 16 yaşında olduğunu söyleyerek, "Fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı" dedi

14 Kasım 2017 Salı 09:03
"Baba Bush beni taciz etti"
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ROSYLYN Corrigan adlı bir kadın, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George HW Bush tarafından taciz edildiğini söyledi. 
ABD'de yayınlanan Time dergisine konuşan Corrigan, bir diğer eski başkan George W Bush'un babası, George HW Bush'un 2003'te kendisini taciz ettiğini söyledi. Corrigan olayın Teksas eyaletinde, babasının da aralarında bulunduğu CIA çalışanları ile baba Bush'un toplantısı sırasında yaşandığını anlattı.
"TAM ÇEKİM SIRASINDA..." 
Annesiyle birlikte Bush'un yanında fotoğraf çekimi için poz verdiklerini anlatan Corrigan, "Tam fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı ve kalçamı sıktı. Fotoğrafta da görülebileceği gibi ağzım açık kalmıştı" dedi. 
"Tam anlamıyla dehşete kapılmıştım… Hiçbir şey yapamadım" diyen Corrigan, "Sadece bir çocuktum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Corrigan sözlerine, "Bir genç kız eski ABD başkanına ne diyebilirdi ki? 'Hey dostum bana öyle dokunamazsın' mı diyecektim?' diyerek devam etti. Söz konusu fotoğraf çekimi sırasında Bush 79 yaşındaydı. 
6. SUÇLAMA 
Bu suçlama, baba Bush'a bugüne kadar yöneltilen altıncı cinsel taciz suçlaması.

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Anahtar Kelimeler:
ABDRosyln Corrigan
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