Azerbaycanlı model, bekaretini 2 milyon sterlin'e sattı

AZERBEYCANLI genç model Mahbuba Mammadzada, bekaretini yaklaşık 14 milyon Türk lirası'na Tokyo'da yaşayan bir Japon siyasetçiye sattı.

AĞUSTOS AYINDA SATIŞA KOYMUŞTU

Mammadzada, Ağustos ayında bekâretini bu tarz işlemlerle tanınan bir internet sitesi üzerinden satışa koymuştu.

ZENGİN VE YAŞLI SEVGİLİ ARADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Modelin bekâretini satışa çıkardığı escort sitesi, verilen ücretin yüzde 20'sini komisyon olarak kesiyor. Genç model, Almanya merkezli sitede, kendisine her ay 26 bin sterlin ödeyecek bir yaşlı ve zengin sevgili aradığını da ifade etmişti.