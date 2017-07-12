Ayrımcılığa hep birlikte karşı koyalım

MANNHEIM Cemevi Başkanı Ali Acaoğlu, Alevilere yönelik bu saldırıların sistematik hale gelmesinden endişe ettiklerini söyledi. Nefret ifadeleri kullanan çocukların, nasıl bir ortamda hangi duygularla yetiştirildiklerini düşünmek bile istemediğini belirten Acaoğlu, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günlerde böyle ayrımcı davranışların kimseye bir yararı olmaz. Bizim bütün isteğimiz, toplumun barış içinde yaşamasıdır” dedi.

Geçen yılın sonlarında Müllheim Cemevi’ne saldırı düzenlendiğini, haziran ayında Bamberg Cemevi kapısına hakaret yazılarının yazıldığını dile getiren Acaoğlu, “Ludwigsburg’daki bir okulda da 10 yaşındaki Alevi kız öğrenciyi kaçırıp, yarım saat şiddet uygulayarak, ISID tişörtü giydirip propaganda yaptırmışlar. Bu olayların tamamı, polis ve savcılığa bildirildi, soruşturmalar sürüyor. Okulda yapılan olaylar bireyseldir ancak sorun toplumsaldır. Biz yapanın cezalandırılmasından çok, toplumun ders almasından yanayız” dedi.

HEPİMİZİN SORUNU

Mannheim Cemevi Başkan Yardımcısı Burçak Tuncel Tülek de, hem birey hem de toplum olarak kutuplaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda öğretmen olduğunu ve Mannheim’da iki okulda Alevilik dersi verdiğini belirten Tülek, “Bu tür saldırılar, demokrasi ve inanç özgürlüğünü savunan herkesi ilgilendiriyor” diye konuştu.BİR ARAYA

GELMELİYİZ

Almanya Alevi Birlikleri Baden-Württemberg Bölge Temsilciliği Kadınlar Kolu Temsilcisi Hülya Özen ise, “Toplumun her kesiminin bu tür ayrımcı olaylara tepki vermesi gerekir. Tedbir alınmazsa bu olayların daha ileri boyutlara varmasından endişe duyuyoruz. Bir an önce bir araya gelerek, toplumsal barış için önlem alınması gerekir” ifadesine yer verdi.