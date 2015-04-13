Aylık 20 bin TL'ye denek arıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 70 gün sürecek bir deneye katılacak adaylara 18 bin dolar (48 bin TL) ödeyecek. Bu pozisyon için aranan özellikler ise sağlıklı olmak ve ABD vatandaşı olmak. 10 hafta boyunca yorucu bir Diyet programına tabi tutulacak adayları saniye saniye takip edecek NASA bilim insanları, yerçekimsiz ortamda egzersiz yapan astronotların neden kas kaybettiğini saptamaya çalışacak. Deneyin ilk aşamasında, seçilen kişiler iki gruba ayrılacak. Bir grup düzenli egzersiz yaparken diğer grup hareketsiz kalacak. Deneyin ikinci aşamasında NASA'nın Huston'daki tesisine götürülecek olan kişiler, haftalarca baş aşagı olarak yatağa bağlı olarak tutulacak. 3'üncü aşamada ise 2 hafta boyunca egzersiz yapacak olan denekler, bilim insanlarının uzayda spor yapmanın faydalı olup olmadığını saptamasına yardımcı olacak. Bu sayede hareketleri minimum seviyede tutulacak denekler astronotların uzayda maruz kaldığı ortama tabi tutulacak ve bilim insanları uzun vadede daha sağlıklı uzay seyahatleri için bilgi edinmiş olacak.