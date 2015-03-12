Ayda 4800 dolar kazanmak ister misiniz? Üstelik yatarak...

ARAŞTIRMA süresince fiziksel hareket oranı ciddi şekilde kaybolacak gönüllüler yattıkları yerden sadece Kitap okuyabilecek, Skype’tan görüşme yapabilecek, Oyun oynayabilecek. Yani akıllı telefonlarıyla bilgisayarlarını kullanabilecekler. Bunun karşılığında haftalık 1200 dolar kazanacaklar.

Egzersiz yapmayan grup için tüm proje toplamda 97 gün sürerken, egzaersiz yapan grup için 105 gün sürecek. Egzersiz yapmayan grup için ilk 13, yapan grup için de ilk 21 gün içerisinde, NASA’nın tesisi içerisinde yataktan kalkıp hareket edebilecek. Bu süreç bittikten sonra, 70 gün boyunca ayakta durulmasını gerektiren birkaç test haricinde deneklerin yatağından kalkması yasak olacak.

Süreç boyunca çeşitli deneyler de gönüllüler üzerinde uygulanacak. Kemik, kas ve kalp testleri ile dolaşım ve sinir sistemine yönelik testler yapılacak ve beslenme durumu ile vücudun enfeksiyonlara karşı savaşma kapasitesi de sürekli ölçülecek.