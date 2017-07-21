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Avusturya, İtalya’ya sınır dışını önerdi!

Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, ülkesinin İtalya’ya açılan Brenner sınır noktasına ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek “İtalya daha çok kişinin kuzeye geçmesine karar verirse biz de sınırımızı koruruz” dedi

Avusturya, İtalya’ya sınır dışını önerdi!

Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, ülkesinin İtalya’ya açılan Brenner sınır noktasına ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek “İtalya daha çok kişinin kuzeye geçmesine karar verirse biz de sınırımızı koruruz” dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 09:29
Avusturya, İtalya’ya sınır dışını önerdi!
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İTALYA Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, Viyana’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ORF’ye konuşan Kurz, İtalyan mevkidaşına, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların ülkenin Lampedusa Adası’ndan ana karaya getirilmemesi gerektiğini söylediğini aktardı. Kurz, Lampedusa Adası ile İtalyan ana karasındaki feribot seferlerinin durdurulması gerektiğini savunarak ana karaya ulaşan sığınmacıların Orta Avrupa’ya geçmelerinin kolaylaştığını ileri sürdü. Sığınmacıların Avrupa’nın dış sınırında durdurularak ihtiyaçlarının giderildikten sonra geldikleri ülkelere geri gönderilmesinin daha kolay olduğunu belirten Kurz, “Viyana ya da başka bir yere yerleşmiş birine oranla (Avrupa’nın) dış sınırında durdurduğunuz birini çok daha kolay sınır dışı edebilirsiniz” diye konuştu. Kurz, feribot seferlerinin durdurulmasına ilişkin İtalyan meslektaşıyla hemfikir olmadığını ifade etti. Brenner sınırına ilişkin Avusturya’nın tutumunun değişmediğini yineleyen Kurz, İçişleri ve Savunma Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını, olası bir durumda sınırın kapatılacağını söyledi. Kurz, İtalyan yetkililerle iş birliğinin şu an için iyi devam ettiğini belirterek “İtalya daha çok kişinin kuzeye geçmesine karar verirse biz de sınırımızı koruruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AvusturyaİtalyaSınır DışıAngelino AlfanoSebastian Kurz
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