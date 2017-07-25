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Avustralya Devlet Bakanı çifte vatandaş olduğu ortaya çıkınca istifa etti

Avustralya Devlet Bakanı Matt Canavan, İtalya vatandaşı olduğunun ortaya çıkması üzerine kabinedeki görevinden istifa etti

Avustralya Devlet Bakanı çifte vatandaş olduğu ortaya çıkınca istifa etti

Avustralya Devlet Bakanı Matt Canavan, İtalya vatandaşı olduğunun ortaya çıkması üzerine kabinedeki görevinden istifa etti

25 Temmuz 2017 Salı 16:36
Avustralya Devlet Bakanı çifte vatandaş olduğu ortaya çıkınca istifa etti
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AVUSTRALYA'DA Doğal Kaynaklar ve Kuzey Avustralya'dan sorumlu Devlet Bakanı Matt Canavan, İtalya vatandaşı olduğunun ortaya çıkması üzerine kabinedeki görevini bıraktı.Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Brisbane kentinde gazetecilere açıklama yapan 36 yaşındaki Canavan, İtalya'da doğmadığını ve daha önce bu ülkeye hiç gitmediğini kaydetti. Geçen hafta annesinin kendisine İtalya vatandaşı olduğunu söylemesiyle durumu öğrendiğini aktaran Canavan, kabinedeki görevinden ayrıldığını belirtti.

''KENDİM İMZALAMADIM''

Canavan, Avustralya'da doğan annesinin 2006 yılında Brisbane kentindeki İtalya Konsolosluğu'na giderek ikisi adına vatandaşlık başvurusu yaptığını dile getirdi. İtalya vatandaşlığı belgelerini kendisinin imzalamadığını vurgulayan Canavan, "İtalya hükümetine göre, İtalya vatandaşıyım. İtalya vatandaşı olduğumu bilmiyordum, bunun için başvurmadım da." ifadelerini kullandı.Avustralya yasaları, çifte vatandaşların Senatoya seçilmesine yasaklıyor.

SENATO ÜYELİĞİNİ BIRAKMAYACAK

Canavan, rızası olmadan İtalya vatandaşı yapıldığını belirterek, senato üyeliğinden istifa etmeyeceğini kaydetti. Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Larissa Waters da geçen hafta Kanada vatandaşlığının olduğunun ortaya çıkması üzerine, Yeşiller Partisi Senatörü Scott Ludlam da 14 Temmuz'da Yeni Zelanda vatandaşlığının anlaşılması üzerine görevinden istifa etmişti.

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AvustralyaDevlet BakanıMatt Canavanİtalya
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