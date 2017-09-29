Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda

İSPANYA nefesini tuttu, Katalonya’da bu pazar düzenlenmesi beklenen “ayrılık” referandumunu bekliyor. Başta Katalonya’nın başkenti Barcelona’da olmak üzere ülkenin farklı yerlerinden gelişmeye tepkiler geliyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de ayrılık karşıtı gruplar eylem yaparken birçok evin balkonunda İspanya bayrakları asılmaya başlandı.

Öte yandan Katalonya’nın başkenti Barcelona’da ise başka yönde bir hareketlenme var. Birçok Katalan, yürüyüş ve gösteri düzenleyerek İspanya’dan ayrılmak için sloganlar atıyor ve geri adım atılmayacağının sinyalini veriyor.

Katalonya’nın 1 Ekim’de düzenleme kararı aldığı referandumun engellenmesi için Madrid’in uyguladığı yöntemler özellikle özerk bölgenin başkenti Barcelona’da protesto ediliyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un referandumun önüne geçmek için aldığı kararlar ülkenin ‘diktatörlük dönemi’ uygulamalarına benzetilirken ülke son yılların en büyük siyasi kriziyle karşı karşıya.

Madrid’deki otellere İspanya bayrakları asıldı.

Özellikle 2008 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan finansal krizin İspanya ekonomisini de sarsması, ülkenin ekonomik açıdan güçlü bölgelerinden biri olan Katalonya’nın bağımsızlık talebini daha güçlü bir şekilde dile getirmesine yol açtı. Bölgede Kasım 2014’de düzenlenen ve resmi olmayan referanduma göre 5,4 milyon seçmenden 2,2 milyonu sandığa gitti, oy kullananların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana tavır aldı.

2015 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ise Katalan parlamentosuna ağırlığını koyan ayrılıktan yana partiler, 18 ay içinde referandum düzenleneceğini açıkladı. Eylül ayının başında yapılan oylamada, Katalan parlamentosu 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu düzenleme kararı aldı.