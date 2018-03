‘Avrupa’daki bazı siyasetçilerin muamelesinden rahatsız oluyoruz’

PROGRAMIN yapıldığı otelin girişinde açılan, 15 Temmuz’a ait görsellerin bulunduğu fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“O gece neler yaşadık? Karanlık gecede, sabaha kadar bitmeyen gecede, milletimizin cesaretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğiyle, Cenab-ı Allah’ın lütfuyla İslam dünyasının dört bir tarafından sabaha kadar dua eden Müslümanların duasıyla, dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımızın dua ve gözyaşlarıyla o gece hayırlı bir şekilde bitti.”

‘HOCA KILIKLI AHMAK’

“Başlarında hoca kılıklı ahmak bir adamın motive ettiği, ‘Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela’ diye şairin söylediği birtakım güçlerin desteklediği bu cinayet şebekesi, millete hayatı zindan etmeye çalıştı. Bu ihaneti hiç unutmayacağız. Unutur muyuz? Çocuklarımıza, torunlarımıza, sonraki nesillere bu hain çeteyi, bu büyük ihaneti anlatacağız. İşite bu akşam, bunun için buradayız.”

‘AVRUPALI DOSTLARIMIZ DA GÖRSÜN’

“21. yüzyılın hemen başlarında, Türkiye’de bir daha darbe olmayacağı altın harflerle şehitlerimizin kanıyla yazılmıştır. Bu, Türkiye için yeni bir istiklal mücadelesi gibiyse aynı zamanda Avrupa için de hiç abartmadan söylüyorum ki Fransız devrimi kadar önemli, demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına son derece önemli katkı yapmış olan bir gelişmedir. Onun için istedik ki Avrupa’nın her yerinde bunu hatırlayalım. 15 Temmuz’u sadece biz Türk vatandaşları değil, Avrupalı dostlarımız da görsünler, anlasınlar, bu FETÖ’nün ve bu darbeci çetelerin ne kadar hain olduğunu ve demokrasiye Türk milletinin nasıl sahip çıktığını bir kere daha hatırlasınlar.”

‘AVRUPALI TÜRKLER KİMSEYE ZARAR VERMİYOR’

“Türkiye toplumu, Türkiye’den gelen vatandaşlarımız, Avrupa’daki en uyumlu azınlığı oluşturmaktadır. Belçika’da 220 bin kişi Belçika toplumu ile iç içe olmuştur. Toplam Avrupa’da 5 milyona yakın vatandaşımız var. Kime, kimseye karşı bir zarar vermiyor.”

‘AVRUPA’DA YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTIYOR’

“Avrupa’yı bekleyen en büyük tehditlerden birisi Avrupa’da artan ırkçılıktır, artan yabancı düşmanlığıdır, artan İslam düşmanlığıdır, artan Türk düşmanlığıdır. Bunun somut hale gelmiş şekli Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Avrupa’da bize karşı bazı siyasetçilerin gösterdiği muameleden rahatsız oluyoruz.”

‘TÜRKİYE HER ZAMAN SİZİN YANINIZDA

“Belçika’daki ve Avrupa’daki bütün kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiç merak etmeyin biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Yaşadığınız ülkelerin temel prensiplerine bağlı bir şekilde, eşit yurttaşlar olarak bulunmanızı her zaman teşvik edeceğiz. Her zaman destekleyeceğiz. Hakları ihlal edilenlerin de haklarını aramak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Yalnız değilsiniz. Biz de yalnız değiliz. Biz sizin dualarınızı biliyoruz, dualarınızı bekliyoruz, dualarınızı hissediyoruz. Siz de yalnız değilsiniz. Türkiye’nin gücünü her zaman arkanızda hissedin. Sizin buradaki varlığınız, bu toplumlar içinde güçlü bir şekilde ayakta olmanız büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin teminatlarından bir tanesidir.”

BELÇİKA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Batılı ülkelerin, düzenlenmek istenen barışçıl toplantılara müsaade etmediğini ifade eden Kurtulmuş, Belçikalı yetkililerin Brüksel’de 15 Temmuz anma etkinliklerine izin vererek demokrasi, fikir özgürlükleri ve ifade özgürlüklerine olan bağlılıklarını ortaya koyduğunu, bu nedenle Belçika makamlarına teşekkürü bir borç bildiğini belirtti.