Avrupa’da otomobil satışları yüzde 4.6 geriledi!

SATIŞLARIN azalmasında euro bölgesi ekonomilerindeki ivme kaybı ile İngiltere’nin AB’den ayrılması ve uluslararası ticaret gerilimlerinin tüketici güveninde yarattığı kayıp etkili oluyor. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde satılan otomobil sayısı, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre geçen yılki 1.25 milyon adet seviyesinden 1.2 milyona indi. FCA’nın satışları yüzde 14.9, Ford’unkiler yüzde 6.6, Volkswagen’in satışları yüzde 6.4 azaldı. Nissan’ın satışları da yüzde 24.7 geriledi. Satışlardaki bu daralma Eylül ayında devreye giren yeni motor ve emisyon düzenlemesini (WLTP) izliyor. WLTP nedeniyle araç üreticileri sertifikasyonu tamamlanmayan bazı modellerin satışını durdurdu. Avrupa’da araç satışları WLTP kuralları devreye girmeden önceki ay keskin şekilde yükseldikten sonra her ay düşüş kaydetti.