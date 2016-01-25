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Avrupa'da IŞİD tedirginliği

Avrupa Polis Teşkilatı, IŞİD'in Avrupa'da yeni saldırılar planladığını duyurdu. Teşkilata göre en riskli ülke Fransa

Avrupa'da IŞİD tedirginliği

Avrupa Polis Teşkilatı, IŞİD'in Avrupa'da yeni saldırılar planladığını duyurdu. Teşkilata göre en riskli ülke Fransa

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:57
Avrupa'da IŞİD tedirginliği
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HOLLANDA'NIN Amsterdam kentinde toplanan Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'nın IŞİD terör örgütünün saldırı tehdidi altında olduğunu açıkladı. Teşkilata göre IŞİD Avrupa'da yeni saldırılar planlıyor.
 
Avrupa Polis Teşkilatı, Hollanda'nın Amsterdam kentinde üye ülkeler arasında terörle mücadele alanında sıkı işbirliği için neler yapılaması gerektiği konusunda toplandı.
 
Elli uzmanın katıldığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Europol Direktörü Rob Wainwrigh, Avrupa'nın IŞİD terör tehdidi altında olduğunu söyledi.
 
EN RİSKLİ ÜLKE FRANSA
 
Europol'un hazırladığı güvenlik raporunu tanıtan Wainwrigh, Avrupa ülkeleri arasında en büyük terör saldırıları riski altında olan ülkenin ise Fransa olduğunu söyledi.
 
Geçtiğimiz Kasım ayında Paris'te girişilen terör saldırılarının IŞİD'in saldırı stratejisini değiştirdiğini göstertiğini belirten Wainwright, yeni IŞİD saldırılarının beklendiğini de kaydetti.
 
5 BİN YABANCI TERÖRİSTİ VAR
 
Europol raporunda; IŞİD için savaşan 5 bin yabancı teröristin bulunduğu da yer aldı. Europol uzmanları bugün yaptıkları toplantıda, artan IŞİD terör tehdidini ele aldı. 
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:56
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