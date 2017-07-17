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Avrupa’da "at eti" operasyonu

At eti ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 66 kişi yakalandı

Avrupa’da "at eti" operasyonu

At eti ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 66 kişi yakalandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:29
Avrupa’da "at eti" operasyonu
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AVRUPA 'nın çeşitli ülkelerinde, at eti ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 66 kişi tutuklandı. Avrupa Polis Teşkilatından (Europol) yapılan açıklamada, İspanya polisinin BelçikaFransaİtalyaPortekizRomanyaİsviçre ve İngiltere'deki  emniyet birimleriyle ortaklaşa at eti tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiği  belirtildi.Açıklamada, operasyonda, bu konudaki organize suç örgütüne üye 65  kişinin tutuklandığı, çete lideri Hollandalı kişinin de Belçika’da ele  geçirildiği kaydedildi.Bu kişilere, hayvanları suistimal, evrakta sahtecilik, adaleti  engelleme, kamu sağlığını ihlal, kara para aklama ve suç örgütüne üye olmak  suçlamalarının yöneltildiği bildirilen açıklamada, çok sayıda banka hesabına,  gayrimenkule ve lüks otomobile de el konulduğu aktarıldı.Açıklamaya göre soruşturma, 2013 yılında İrlanda’da yapılan gıda  testleri sonucunda dana eti olarak satılan hamburger gibi yiyeceklerde yüzde 30’a  yakın oranda at eti çıkmasıyla başladı. At etinin kaynağına yönelik yapılan ön  incelemeler sonucunda suç örgütünün çok sayıda Avrupa ülkesinde faaliyet  gösterdiği ve örgütü Hollanda vatandaşı bir kişinin yönettiği belirlendi.İspanya polisi, 2016 yılının yaz aylarında, at eti piyasasına yönelik  başlattığı operasyonda, Portekiz ve İspanya’nın kuzeyinden gelen yaşlı atların  sahte evraklarla 2 kesimhaneye gittiğini tespit etti. İşlem gören etlerin  İspanya’dan Avrupa’nın en büyük et ihraç eden ülkesi Belçika’ya gönderildiği  ortaya çıkartıldı.İspanya polisi, at eti skandalının Avrupa çapında olduğunu  belirleyince ortak operasyon düzenlemek için Europol’den destek talep etti.

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AvrupaAt EtiOperasyonİtalyaFransaBelçikaİspanyaIsviçreİrlandaRomanyaPortekizHollandaİngiltere
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