Avrupa'yı sarsan karar! Üçüncü kez reddedildi!

İNGİLİZ Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı. Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.



Ret kararının ardından hemen açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım" dedi.

İngiltere Parlamentosu, ya mevcut koşullarda İngiltere ya AB'den Brexit'in bir süre daha ertelenmesini isteyerek mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak, ya da AB'den anlaşma olmadan ayrılacak.



Ancak İngiltere'nin AB'den Brexit'in 22 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor.



İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.



Siyasi deklarasyon oylanmadı



Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Perşembe günü oylamaya izin vereceğini açıklamıştı.



İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyon ise bugün oylanmayacak.



Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın "özünde bir değişiklik yapılmadan" tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın "yeni bir önerge" olduğunu söyledi.



'Yasal hakkımızdan faydalanmamız için son şans'



Bugünkü oylama öncesi Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere hükümetinin en üst düzey hukuk danışmanı Geoffrey Cox, alınacak kararın "ülkedeki binlerce iş yerinin milyonlarca bireyin ve AB ülkelerinde yaşayan bir milyon İngiltere vatandaşının geleceğini netleştireceğini" söyledi.



Geoffrey Cox, hükümetin "parlamentonun AB ile kurulacak ilişkiye dair fikir birliği arayışındaki sürece saygı duyduğunu" belirterek, "Bu bizim yasal hakkımızdan faydalanmamız için son şans" dedi.



Yasal olarak AB'den ayrılış tarihi 29 Mart yani bugün olarak öngörülüyordu.



Ancak AB'nin Brexit'in daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebine şartlı onay vermesi sonrası parlamento da ayrılık tarihini ertelemeyi kabul etmişti.



AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere'nin 12 Nisan'da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit'in 22 Mayıs'a kadar erteleneceğini açıklamıştı.



Başbakan May 'Anlaşma geçerse istifa edeceğim' demişti



İngiltere Başbakanı Theresa May lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin milletvekillerine Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmesi halinde 22 Mayıs'tan sonraki bir tarihte istifa edeceğini söylemişti.



Partisinin milletvekillerinin, AB'yle bundan sonra yürütülecek müzakerelerde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, "Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu görevden planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım" demişti.



'Backstop' düzenlemesi



Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesinin en önemli nedeni, May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye karşı çıkması.





"Backstop" bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.



İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor.



İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor. Kaynak: BBC Türkçe