Avrupa ülkesinden skandal karar! Türkiye'ye silah satışını durduruyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durduracaklarını söyledi.
DÜNYA 12.10.2019, 17:32
BARIŞ Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Almanya'dan skandal bir karar geldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah satışını durduracaklarını açıkladı.
"ALMANYA, YENİ İZİN ÇIKARMAYACAK"
Maas, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sebebiyle Almanya Federal Hükümeti Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışı konusunda yeni izin çıkarmayacak"ifadelerini kullandı.
2018'DE 243 MİLYON EUROLUK SİLAH İHRAÇ ETMİŞTİ
Almanya, 2018 yılında Türkiye'ye 243 milyon euro (268 milyon dolar) değerinde silah ihraç etmişti.
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