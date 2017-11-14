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Avrupa'nın kalbi evsiz doldu

Almanya'da evsizlerin sayısının ciddi oranda arttığı bildirildi

Avrupa'nın kalbi evsiz doldu

Almanya'da evsizlerin sayısının ciddi oranda arttığı bildirildi

14 Kasım 2017 Salı 19:30
Avrupa'nın kalbi evsiz doldu
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ALMANYA Evsizlere Yardım Derneği Genel Müdürü Thomas Specht, başkent  Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da evsizlerin sayısının 2016'da yaklaşık  860 bin olduğunu söyledi.
 
Böylelikle 2016'daki evsizlerin saysının 2014'e göre yaklaşık yüzde  150 arttığına işaret eden Specht,  2018'de evsizlerin sayısının 1,2 milyona  çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Specht, açıkladıkları bu sayılara ülkeye gelen ve evi olmayan  mültecilerin de dahil olduğunu kaydetti.
 
2016'da evsiz olan sığınmacıların sayısının yaklaşık 440 bin olduğunu  aktaran Specht, evsizlerin büyük çoğunluğunun toplu şekilde kalınan yerlerde  geçici barınma imkanı bulduğunu ifade etti.
 
Specht, barınma imkanı bulunmayan ve sokakta yaşayan evsizlerin  sayısının 2016'da, 2014'e göre yüzde 33 artarak yaklaşık 52 bine yükseldiğini  bildirdi.
 
2016'da evsiz çocukların oranını yüzde 8 olarak tahmin ettiklerini  söyleyen Specht, kadınların oranını da yüzde 27 olarak aktardı.
 
Evsizlerin sayısının 2018'e kadar 1,2 milyona çıkma sebebinin şimdiye  kadar konut sorununa yeterince önlem alınmamasından kaynaklanacağını vurgulayan  Specht, Almanya'da yanlış konut politikalarının yürütüldüğünü kaydetti.
 
Specht, özellikle büyük kentlerde konut kiralarının arttığını ve  sosyal konutların sayısının azaldığını ifade etti.
 
Derneğin Genel Müdür Yardımcısı Werena Rosenke de federal hükümetin ve  eyaletlerin önlem almaması durumunda gelecek yıllarda evsizlerin sayısının daha  da artacağı uyarısında bulundu.
 
Rosenke, sokakta yaşayan 52 bin evsiz için insan onuruna yakışır  konutların yapılmasının ve tıbbi bakımlarının güvenceye alınmasının da  gerektiğini kaydetti.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEvsizler
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