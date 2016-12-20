Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Avrupa'nın B planı! 10 gün kaldı...

Suriye sınırında yeni mülteci akını ile karşı karşıya kalan Türkiye’nin AB’ye Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisi için tanıdığı sürenin bitimine 10 gün kaldı. Ancak, AB bu defa çok rahat, çünkü sınırları göçe karşı örüldü

Avrupa'nın B planı! 10 gün kaldı...

Suriye sınırında yeni mülteci akını ile karşı karşıya kalan Türkiye’nin AB’ye Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisi için tanıdığı sürenin bitimine 10 gün kaldı. Ancak, AB bu defa çok rahat, çünkü sınırları göçe karşı örüldü

20 Aralık 2016 Salı 07:29
Avrupa'nın B planı! 10 gün kaldı...
banner404
TÜRKİYE ve Avrupa arasında Geri Kabul Anlaşması ile paralel devreye girmesi beklenen vize serbestîsi için Türkiye’nin tanıdığı süre yılbaşında doluyor. Mülteci dalgası altında kalan AB, alınan önlemlerle göçmen akını kesilince, ne Türkiye’ye verdiği ‘vize serbestîsi’ ve 3 milyar Euro’luk mali destek sözlerini tuttu, ne de Halep ve İdlib’te yaşanan yeni katliamlar için harekete geçti. AB, akan kanı durdurmak yerine yeni göç dalgalarına karşı adeta yeni Berlin duvarları örmeye başladı. AVRUPA ASYA BLOĞU Avrupa Birliği Türkiye ile yapılan Geri Kabul Anlaşması’nın iptali olasılığına karşı içeriği hakkında bilgi vermediği bir B planı hazırladığını açıkladı. İçerik gizli tutuluyordu ancak AB, göçmenlerin güzergahı olan Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan, Rusya-Ukrayna-Letonya-Litvanya, Danimarka-Hollanda, Macaristan-Çek-Sırbistan-Almanya, Fransa-İngiltere, İspanya-Fas arasında yeni sınır duvarları ve sınır polisi uygulamasına başlayarak, B planının mültecileri kaderine terk etmek olduğunu gösterdi. AB’nin B planı, soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı bloğunu ayıran Berlin Duvarı gibi, Türkiye ve Rusya sınırına duvar örerek fiilen yeni bir Avrupa-Asya bloğu oluşturdu.
TÜRKİYE’DE 2 KATI
BM rakamlarına göre, Eylül ayı itibariyle tüm Avrupa ülkelerindeki toplam Suriyeli mülteci sayısı, 1 milyon 151 bin. Türkiye’de ise 2 milyon 700 bini Suriyeli olmak üzere 3 milyon mülteci barınıyor.
ORTADOĞU’DA SAVAŞI BİTİRSİNLER
Yıldız Teknik ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, sadece Hıristiyan göçmenlere kapısını açan AB’nin Türkiye-Bulgaristan arasında adeta ‘Haçlı polisi’ diktiğini söyledi. Güney, Avrupa’nın Suriye ve Irak’ta güvenli bölge oluşturulması ya da savaşın sona erdirilmesi yönünde adım atmayarak, Türkiye’yi ve savaş ortamında yaşayan insanları kaderine, ölüme terk ettiğini anlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AvrupaSuriyeAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim