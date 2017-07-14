Avrupa Konseyinden Belçika’ya cezaevi uyarısı

AVRUPA Konseyinin denetim organlarından biri olan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Belçikalı yetkililerin, özellikle hapishane personeli grevde olduğunda azami güvenlik önlemlerini alamadığı ve mahkûmların haklarını ihlal ettiği kaydedildi.Açıklamada, Belçika’nın bu konuda Avrupa Konseyi tarafından daha önce de uyarıldığı ancak yetkililerin hiçbir adım atmadığı belirtildi. Belçika’nın, uzun yıllardır hapishanelerin durumunu iyileştirmek adına bir ilerleme kaydedemediği vurgulanan açıklamada, bunun ‘büyük bir başarısızlık’ olduğu ifade edildi.

BÖYLE GİDERSE...

Açıklamada, Belçika’nın, komitenin uyarılarını göz ardı etmeye devam etmesi durumunda, halihazırda çok kötü olan hapishane koşullarının daha da kötüleşeceği, böylelikle mahkûmların insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağı öne sürüldü. Durumun kötüleşmesi halinde ise Belçika hapishanelerindeki mahkûmların hayatlarının tehdit altına gireceğinin altı çizildi.