Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı

PASQUIER yaptığı yazılı açıklamada, Leyla Güven’in de aralarında olduğu üç milletvekili ve yüzlerce mahkumun açlık grevlerine son vermesinden memnunluk duyduğu ifade etti. Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre Pasquier, “Siyasi ve yasal konuların insan hayatını tehlikeye atan eylemlerle değil, diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Bu yüzden taraflara bölgenin istikrarına katkıda bulunacak ve büyük ölçüde ihtilaç duyulan barış sürecini yeniden başlatmaları çağrısı yapıyorum” ifadesini kullandı.

YENİ YARGI STRATEJİSİ

AKPM Başkanı, yeni yargı stratejisin Venedik Komisyonu ve AKPM’nin verdiği tavsiyeler doğrultusunda yetkililerin eksikliklerle ilgili anlamlı adımlar atması ve bunun da siyasi yaşamın normalleşmesine katkıda bulunması temennisinde bulundu. Yeni yargı stratejisinin, AİHM içtihatları uyarınca medya ve basın özgürlüğünü özellikle yeniden tesis edilmesine katkı vermesini isteyen AKPM Başkanı, Avrupa Konseyi’nin bu konuda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.