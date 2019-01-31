Avrupa, Ermenistan'da ölüme sessiz kaldı

EYVAZLI, "Yeqiazaryan'ın siyasi bir mahkum olarak öldüğünü" ifade etti ve "Siyasi mahkumun ölümünden sonra oğlu Vazgen Yeqiazaryan Ermenistan'ın başbakanı ve parlamentosunun bir grup milletvekiline açık mektup yazarak, onları babasının ölümünden sorumlu tutarak, 'unutmayın, uyğulayanlar şahsen size yok, sizin görevinize, koltuğunuza tabidirler' diye yazdı" dedi.

Yaşanan ölümle ilgili olarak Avrupa'nın çifte standart tavrına işaret eden Yeqiazaryan şunları kaydetti; "Bütün bunlar ermeni hasletini ifade etmeğe ve dünyanın çifte standartlarını bir daha hatırlatmaya önem veriyor. İlginçtir, acaba dünya ülkeleri, Azerbaycan hakkında önyargılı açıklamalar ve kararlar kabul eden Avrupa Parlamentosu böyle bir analiz yapmış mıdır;

1. Ermenilerin kendilerine yaklaşımı böyleyse, Ermenilerin elinde esir olan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyeve hangi insancıl yaklaşımdan konuşula bilir;

2. Netleşdirilmemiş, yanlış bilgi temelinde Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında karar kabul eden uluslararası örgütler Ermeni siyasi mahkumun ceza evinde açlıkdan ölmesine karşı neden böyle “dayanıklı” davranıyor? Bu çifte standartların açık örneği değil mi?;

3. Bu gerçek ispat ediyor ki, Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatından üstün tutuyor. Hatta insanın açlıktan ölmesi bile bunları siyasi hırslarından çekindirmiyor. Sırf böyle hırslı Ermeni siyasetçiler yüzünden Dağlık Karabağda savaşın yeniden başlatılması kaçınılmazdır."