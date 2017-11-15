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Avrupa'da kriz! Yaptırım her an başlayabilir

Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan'dan sonra Polonya için de Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili yaptırımları resmen başlatabilecek bir tasarıyı oylayarak kabul etti

Avrupa'da kriz! Yaptırım her an başlayabilir

Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan'dan sonra Polonya için de Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili yaptırımları resmen başlatabilecek bir tasarıyı oylayarak kabul etti

15 Kasım 2017 Çarşamba 19:37
Avrupa'da kriz! Yaptırım her an başlayabilir
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STRAZBURG'DA devam eden AP Genel Kurulu'nda, "Polonya'da hukukun  üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturum düzenlendi.
 
Son dönemde Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve  değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında AB değerlerine  uygun olmadığını savunan milletvekilleri, AB sözleşmesinin "sorunlu" ülkelere  yaptırımları düzenleyen 7. maddesinin çalıştırılmasına yeşil ışık yaktı.
Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71  çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyi'ne, Polonya'da  hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri  alması amacıyla 7. maddeyi çalıştırması istendi.
 
AB Sözleşmesinin 7. maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden  alınması olmak üzere bir çok hakların askıya alınmasını düzenliyor.
 
Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri  çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı'nın karar ve  tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen  ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.
 
Bir üye ülke hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararı AP tarihinde  ikinci kez alınıyor. Bu yöndeki ilk prosedür daha önce mayıs ayında Macaristan  için başlatılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaAvrupa ParlamentosuMacaristan
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