Avrupa'da kriz! Yaptırım her an başlayabilir

STRAZBURG'DA devam eden AP Genel Kurulu'nda, "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturum düzenlendi.



Son dönemde Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında AB değerlerine uygun olmadığını savunan milletvekilleri, AB sözleşmesinin "sorunlu" ülkelere yaptırımları düzenleyen 7. maddesinin çalıştırılmasına yeşil ışık yaktı.

Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyi'ne, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7. maddeyi çalıştırması istendi.



AB Sözleşmesinin 7. maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması olmak üzere bir çok hakların askıya alınmasını düzenliyor.



Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı'nın karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.



Bir üye ülke hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararı AP tarihinde ikinci kez alınıyor. Bu yöndeki ilk prosedür daha önce mayıs ayında Macaristan için başlatılmıştı.

