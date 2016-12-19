Avrupa Birliği yıkılacak Türkiye kazanacak

İSTANBUL'DA düzenlenen III. Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi’ne katılmak için Türkiye’ye gelen Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı Alman diplomat Dr. Günther Meinel,çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Meinel’in açıklamaları:

BİRLİK ALGISI KAYBOLDU

AB yıkılacak çünkü kuruluş gerekçesi olan fikirleri artık savunmuyor. Avrupa’nın demokratik elitleri AB’yi yürütebileceklerini zannettiler. Ülkeler arasındaki birlik algısı yerini her ülkenin kendi refahına ve ulusalcılığa bırakıyor.

YENİ DÜZEN KURULUYOR

Dünya yeni bir düzene ve sisteme geçiyor. Trump öncesi ABD başkanları dünyaya polislik yapmak istediler. Trump ise içine kapanıyor ve sadece ABD’nin polisi olmak istiyor. Diğer yandan ABD ve Rusya Trump döneminde çatışma istemiyor ve yakınlaşacak. Bu yeni Avrasya sisteminde Türkiye’nin yeri çok büyük ve Rusya, Türkiye’ye çok saygı duyuyor. Dolayısıyla Türkiye dünya yeniden şekillenirken avantajlı ve kazanan ülke olacaktır. Almanya, Rusya karşıtı politikaları dolayısıyla ileride yeni düzende yerini almak için çok güçlü bağları olan Türkiye’den arabuluculuk bile isteyebilir. Diğer Avrupa ülkeleri de bu sebepten Türkiye ile bağını güçlü tutmalıdır. Avrupa ise henüz Trump’ı akıllarında konumlandırmaya çalışıyor.



Bahçekapılı olayı Günther Meinel, Almanya'da TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'ya yönelik gösterilen saygısız tutum ilişkin olark da konuştu. Sayın Bahçekaplı’nın havalimanında yaşadığı olayda karşılıklı bir sıkıntı doğdu. Diplomat pasaportuyla giren ancak normal pasaportla çıkış yapmaya çalışan Bahçekaplı ve polis karşılıklı olarak anlaşamadılar ancak biz DMW olarak devreye girdik. Ben gümrük polisi basın sözcüsünü arayıp bundan sonra Türk diplomatlara daha nazik olunması konusunda bilgilendirmede bulundum. Almanya sonucu bekledi Almanya’nın Türkiye ilişkilerinde ciddi hatalar yapıldı.



Sözde Ermeni soykırımı tasarısının ardından Almanya Dışişleri ve diplomatları verilen bu karar dolayısıyla pişman oldular ve kararın bağlayıcı olmadığını anlatmaya çalıştılar. Türkiye’yi provoke etmek için verilmiş bir karardı. Almanya darbe gecesi kazananı beklemekle yetindi çünkü kim kazanırsa onu tanıyacaklardı. Bu çok üzücü. Oysa biz DMW olarak 17-25 sonrasında Gülen’in ne kadar tehlikeli bir örgüte sahip olduğunu Almanya’da anlatmıştık. AB ülkeleri teröristlere kapı açmamalı DMW Başkanı Günther Meinel ve DMW Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik ortaklaşa yaptıkları açıklamada Beşiktaş’ta gerçekleşen korkunç saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı: Terörist gruplar Türkiye’yi parçalamak isterlerken tüm dünya Türkiye ile dayanışma göstermelidir. Teröre acilen son verilmelidir. Avrupa ülkelerinde teröristlere kapıları açmak açıkça bu teröristlere destek vermek demektir.

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