Avrupa Birliği'nin yeni liderleri belli oldu!

Avrupa Birliği ülkelerinin liderliği, AB Komisyonu Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in getirilmesi konusunda uzlaştı. Komisyon başkanlığını daha önce Jean Claude Juncker yürütüyordu

Avrupa Birliği'nin yeni liderleri belli oldu!
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AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

AB liderleri, AB Konseyi'nin yeni başkanı olarak Belçika Başbakanı Charles Michel'i seçti.

IMF Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterilirken, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrel AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilciliği görevi için aday gösterildi.

AB liderlerinin ismi üzerinde uzlaştığı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu'nun ilk kadın başkanı olacak.

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