AVM'de yangın: 1 ölü, 13 yaralı

Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Oldukça şiddetli olduğu belirtilen yangın sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yangının kontrol altına alınmaya çalıştığı sırada 200 kişinin kurtarıldığı kaydedilirken, 4 bin metrekarenin üzerinde alanın yangından etkilendiği bildirildi.Uzmanların, yangının çıkmış olabileceği yerleri incelemeye aldığı dile getirilirken, bina içerisinde bulunan bir gaz kaçağına, yangının yayılmasına fırsat verilmeden zamanında müdahale edildiği kaydedildi. Tedarikçilerin yangına rağmen eşyalarını kurtarmak için alışveriş merkezine girmeye çalışarak arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratmaları nedeniyle de çevik kuvvet polisinin olay yerine gönderildiği bildirildi.