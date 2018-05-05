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AVM'de yangın çıktı!

Rusya'nın İvanovka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı, yaklaşık 200 kişi binadan tahliye edildi.

AVM'de yangın çıktı!

Rusya'nın İvanovka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı, yaklaşık 200 kişi binadan tahliye edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:42
AVM'de yangın çıktı!
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EDİNİLEN bilgiye göre, İvanobka kentinde bulunan Euroland Alışveriş Merkezi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, 50 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, alevlerin yükseldiği binadan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. 

Rusya’da Mart ayında meydana gelen AVM yangınında ise 41’i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti. 
 

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Rusyanın İvanovka KentiAVMde Yangın
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