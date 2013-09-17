Avcı dehşeti: 4 ölü

AVUSTURYA'DA yaban hayvanlarını izinsiz avladığı için polis tarafından gözaltına alınmak istenen bir avcı, üçü polis biri sağlık görevlisi dört kişiyi öldürdü.



Başkent Viyana'nın 90 kilometre batısındaki Melk kenti yakınlarındaki çiftlik evine kaçan avcının etrafının güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Karl-Heinz Grundboeck, saldırganın evi saran polise gelişigüzel ateş ettiğini söyledi. Zanlıyla iletişim kurma girişimlerinin şimdiye kadar başarılı olmadığı bildirilirken, resmi yayın kuruluşu ORF saldırganın 55 yaşında olduğunu duyurdu. Orduya ait zırhlı araçlar da çiftlik evi yakınlarına sevk edildi.



Grundboeck, devriye aracıyla kaçtığı sırada çukura saplanınca bir polisi vuran, yaralı polise ilk yardım yapan ambulans sürücüsünü de vurarak öldüren saldırganın, daha sonra çiftlik evine saklanmadan önce yolda barikat kuran bir polisi daha öldürdüğünü söyledi. Bir diğer polisin cesedinin de devriye aracında bulunduğu açıklandı.



Hürriyet

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