Audi'den tepki çeken reklam! Arabayla kadınları kıyasladılar

OTOMOTİV şirketi Audi'nin Çin'de yayınlanan bir reklamı cinsiyetçi bulunarak tepki çekti. Reklam Çinli bir damat ile bir gelinin evlendikleri esnada damadın annesinin müdahale ederek gelini incelemesi ile başlıyor.Gelinin burnunu, kulaklarını ve dişlerini kontrol eden kadın çifte evlenmeleri için onay veriyor. Ancak son anda damadın annesinin gelinin göğüslerine onaylamaz şekilde baktığı da görülüyor.Sahnenin hemen devamında ise Audi marka bir otomoblin şehirde ilerlediği görüntünün üzerine dış sesin "Önemli kararlar dikkatle alınmalı" sözü duyuluyor.Reklam, 2. el Audi otomobiller için bir siteyi tanıtarak yine erkek bir dış ses " Sadece resmi sertifikayla içiniz rahat eder" diyor.

'AUDİ'NİN ÇİN'DEKİ KADIN MÜŞTERİLERİNE VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ BU MU?'

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da birçok kullanıcı cinsiyetçi buldukları reklama tepki gösterdi.Bazı kullancılar Audi ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.Bir kullanıcı "Bu kabul edilemez. İğrenç" diye yazarken, "2. el Audi reklamı' hashtag'i 300 binden fazla kez görüntülendi.Şanghay'da yaşayan Guo Zimeng adlı yaşam tarzı editörü " Çin'de potansiyel Audi müşterisi birçok güçlü kadın yaşıyor. Audi'nin müşterilerine vermek istediği mesaj bu mu?" diye reklama tepki gösterdi.Audi'nin Çin'deki iletişim direktörü Michael Wilkes reklamın Audi'nin sahibi olan Volkswagen şirketinin 2. el bölümünün Çin'deki bir ortak girişimi olan FAW-Volkswagen tarafından yaptırıldığını söyledi.FAW Volkswagen ise konu hakkında açıklama yapmadı.Geçen yıl Çin'de siyah bir adamın sevgilisi tarafından çamaşır makinesine sokulup beyaz tenli bir Çinli bir adam olarak çıktığını gösteren bir deterjan reklamı da ırkçı olarak nitelenip tepki çekmiş, deterjanı üreten Shanghai Leishang Cosmetics Ltd. Co şirketi özür dilemek zorunda kalmıştı.