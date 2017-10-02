Atlantik Okyanusu üzerinde motoru patladı

FRANSIZ havayolu şirketi Air France’a ait bir uçak, Cumartesi günü havada büyük tehlike atlattı. Air France yönetimi, Paris-Los Angeles sefer gerçekleştiren Airbus A380 tipi yolcu uçağının bir motorunun, Atlantik Okyanusu üzerinde parçalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, uçağın Kanada’daki Goose Bay Havaalanı’na acil iniş yaptığı, olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Uçağın 11 bin 500 metrede seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle 4 motorundan birisinin ‘patladığı’ kaydedildi. Uçaktaki yolcuların olayın ardından cep telefonlarıyla çektiği video görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.