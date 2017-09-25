Ateşli giyinip, erkeklere kamera açıyor! Nedenini duyan şaşıp kalıyor

BU genç kızlar en ateşli kıyafetlerini giyip bilgisayar oyunu oynayan erkeklerle görüntülü konuşma yapıyor.
Bazen bilgisayarla bazen de akıllı telefonlarıyla erkeklerle konuşup onların ilgisini çeken bu genç kızların yaptığı iş Çin'de tam anlamıyla bir sektör oluşturmuş.
Bu kızlardan bazıları ülkede çok ünlü.
Genellikle yapacak başka meslekleri olmadığı için bu işi yapan genç kızlar işte böyle görüntülendi...
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