Ateşkes çağrısı

DÜNYA İklim Zirvesi'nde( COP21) kabul edilene anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturuma katılan BM Genel Sekreteri, görüşmeler sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ban Ki-Mun Amerika'nın Rusya ile Suriye konusunda yürüttüğü görüşmeleri durdurması ile ilgili, olaydan haberi olduğunu ve taraflarla görüşeceğini söyledi. BM Genel Sekreteri, her iki ülke arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının Suriye'de kalıcı ateşkes için önemli olduğuna dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri'nden Avrupalı liderlere mülteci teşekkürü!

Halep ve Suriye'deki durumu trajik olarak nitelendiren Ban Ki-Mun, Avrupalı liderlere de Suriye'deki krizin çözümünde oynadıkları rolden dolayı teşekkür etti. Suriye krizinden kaçan binlerce mülteciye Avrupa'nın kapılarını açtığını söyleyen BM Genel Sekreteri, bu süreçte hiçbir ülkenin Suriye'deki krize tek başına çözüm bulamayacağına da dikkat çekti. Suriye'de askeri bir çözümü düşünenlerin yanıldığına vurgu yapan Ban-Ki-mun tek çözümün siyasi olduğunu aktardı.



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