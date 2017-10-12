Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
151.781
DOLAR
3.6497
STERLİN
4.8111
EURO
4.3208
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Göz kapağı estetiği ile ilgili...
banner468

'Ateş topu ile karşılık vereceğiz'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda kullandığı ifadelerle iki ülke arasındaki savaşın fitilini ateşlediğini, halk ve ordunun ABD'ye ateş topu ile karşılık verilmesini istediğini söyledi

'Ateş topu ile karşılık vereceğiz'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda kullandığı ifadelerle iki ülke arasındaki savaşın fitilini ateşlediğini, halk ve ordunun ABD'ye ateş topu ile karşılık verilmesini istediğini söyledi

12 Ekim 2017 Perşembe 19:31
'Ateş topu ile karşılık vereceğiz'
banner404

RUS basınına konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin lideri Kim Jong Un'un, ordunun Trump'ın bu ifadelerinin ardından ABD'yi cezasız bırakmayacağını söylediğini belirtti.
Ri "ABD'nin hesap verme vakti geldi. Askerlerimiz ve halkımız, ABD'ye sözle değil, ateş topuyla karşılık verilmesini istiyor" dedi.
 
Ri, Kuzey Kore'nin bağımsızlığının korunmasının aracı olduğunu söylediği nükleer silahların ana konu olduğu hiçbir görüşmede yer almak istemediklerini ve ABD ile aralarındaki güç dengesi farkını kapatmaya çok yaklaştıklarını belirtti.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
 
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu ifadelere karşılık "Akli dengesi bozuk bunak ABD'liyi kesinlikle ateşle terbiye edeceğim" demişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 12.10.2017 19:33
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpKuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞOK! Çıplak camdan sarktı, birden...
ŞOK! Çıplak camdan sarktı, birden...
Dünyaca ünlü futbolcu Liberya’ya Cumhurbaşkanı oldu
Dünyaca ünlü futbolcu Liberya’ya Cumhurbaşkanı oldu
50 bin kişilik ordu harekete geçti!
50 bin kişilik ordu harekete geçti!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim