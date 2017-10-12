'Ateş topu ile karşılık vereceğiz'

RUS basınına konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin lideri Kim Jong Un'un, ordunun Trump'ın bu ifadelerinin ardından ABD'yi cezasız bırakmayacağını söylediğini belirtti.

Ri "ABD'nin hesap verme vakti geldi. Askerlerimiz ve halkımız, ABD'ye sözle değil, ateş topuyla karşılık verilmesini istiyor" dedi.



Ri, Kuzey Kore'nin bağımsızlığının korunmasının aracı olduğunu söylediği nükleer silahların ana konu olduğu hiçbir görüşmede yer almak istemediklerini ve ABD ile aralarındaki güç dengesi farkını kapatmaya çok yaklaştıklarını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" ifadelerini kullanmıştı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu ifadelere karşılık "Akli dengesi bozuk bunak ABD'liyi kesinlikle ateşle terbiye edeceğim" demişti.

