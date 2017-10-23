Ata tecavüz etti, üstüne de keyif sigarası yaktı

RUSYA'NIN batısındaki Ufa kentinde bir adamın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri polisi şok etti. Bir at çiftliğinde çalışan adamın çitlerin arasında sıkışmış olan kısrağa cinsel saldırıda bulunduğunun fark edilmesi üzerine adam tutuklandı.

SİGARA İÇMİŞ

Görüntülerde, önce hayvanı eli ile taciz eden adamın daha sonra ona tecavüz ettiği görülüyor. Baştan sona çiftliğin kameraları tarafından kaydedilen anlarda, adamın gülerek atın yanından uzaklaştığı ve bir sigara yakarak dinlendiği anlaşılıyor.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN ÇİFTLİĞİ ATEŞE VERMİŞ

İsmi açıklanmayan genç adam, kameraları fark etmesi üzerine, arkasında delil bırakmamak için etraftaki samanları ateşe vererek çiftliği kundaklamaya çalışıyor. Yangın üzerine gelen ihbarı değerlendiren polisin, görüntüleri inceledikten sonra adamı tutukladığı belirtiliyor.

KIZ ARKADAŞI TERK ETTİ

Adamın kız arkadaşının ise görüntülerin ortaya çıkmasından sonra kendisini terk ettiği açıklandı. Görüntüleri izleyen kadının kendini aşağılanmış hissettiği, öfkeli ve teselli edilmesi güç durumda olduğu söyleniyor.