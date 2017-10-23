Ata tecavüz etmeye çalışan sapık tutuklandı

HAYVANLARLA cinsel ilişkiye girmek gibi rezalet bir isteğe sahip olan bir adam atla ilişkiye girmeye çalışırken kameralara yakalandı.Rusya'da bir çiftlikte etrafta kimsenin olmadığını sanan adam gizli kameralar tarafından görüntülendiğinin farkına varmadı.Önce sigara içmeye başlayan iğrenç ve leş sapık daha sonra yüzüne bir gülümseme takındı ve atla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı.Çok geçmeden gizli kameraların varlığını anlayan pis sapık ümitsizce bu anları kayıtlardan silmeye çalıştı.Milliyet'in haberine göre Rusya'nın batısında yer alan ve zengin petrol yatakları ile bilinen Ufa kentinde meydana gelen olay sonrası polis soruşturma başlattı.Kaydedilen görüntülerde sapık adam bir kısrağı açık alanda bir yere götürüp dokunmaya başlıyor ve ardından kısrakla cinsel ilişkiye girmeye çalışıyor.Görüntüleri izleyen yetkililer sapığın kimliğini ortaya çıkardı ve sapığı tutukladı.Olayın duyan kız arkadaşı ise sapığa tekmeyi bastı.Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri izleyen kullanıcılar sapığa öfke kustu.