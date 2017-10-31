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Astana Görüşmeleri sona erdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7.si düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlayamazken, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı alındı

Astana Görüşmeleri sona erdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7.si düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlayamazken, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı alındı

31 Ekim 2017 Salı 19:13
Astana Görüşmeleri sona erdi
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TOPLANTIYA katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya,  İran, Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetleri arasındaki görüşmelerin  sonuna gelindi.

Taraflar, ortak bir bildiri metni üzerinde anlaştı.

Görüşmelerde esirler ve tutukluların değişimi konusu ayrıntılı olarak  ele alındı.

Ancak bir sonuca ulaşılamadığı için, taraflar bildiri metninde, bu  konudaki çalışmaları sürdürme iradelerine ilişkin bazı hükümlere yer vermekte  uzlaştı.

Rusya'nın teklifi üzerine, garantör ülkelerin Suriyeliler arasında  ulusal diyalog kongresi düzenleme konusunu değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Kaynaklar, kongrenin yapılmasına henüz karar verilmediğini, bu konu  üzerindeki görüş alış verişinin süreceğinin altını çizdi.

Astana görüşmelerinin kısa süre içinde sona ermesi ve Kazakistan  Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un sonuç bildirisini okuması bekleniyor

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astana görüşmeleri sona erdi
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