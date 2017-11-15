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Askerler yolları kesti! Darbe haberleri geliyor! Ülkede...

Zimbabve'de dünden bu yana hareketli saatler yaşanıyor. Bu sabah askerler hükümet binası, meclis ve yüksek mahkemeye giden yolları kesti. Ordu 'darbe yapmıyoruz' dedi ama saatler sonra Cumhurbaşkanı Mugabe'nin gözaltına alındığı duyuruldu

Askerler yolları kesti! Darbe haberleri geliyor! Ülkede...

Zimbabve'de dünden bu yana hareketli saatler yaşanıyor. Bu sabah askerler hükümet binası, meclis ve yüksek mahkemeye giden yolları kesti. Ordu 'darbe yapmıyoruz' dedi ama saatler sonra Cumhurbaşkanı Mugabe'nin gözaltına alındığı duyuruldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:32
Askerler yolları kesti! Darbe haberleri geliyor! Ülkede...
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ZİMBABVE'NİN 30 yıllık devlet başkanı 93 yaşındaki Robert Mugabe'nin yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması sonrası devreye ordu girdi.
Genelkurmay Başkanı'nın, devrik başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemesinin bir gün sonrasında dört tankın Zimbabve'nin başkenti Harare'ye doğru yola çıktığı görülmüştü.  
Zimbabve'de dün akşam saatlerinde asker yolları kesti, devlet binalarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Gelen son dakika haberlerine göre, bu sabah tanklar başkent Harare'de meclis, hükümet binaları ve yüksek mahkemeye giden yolları kapattı. Askerler ayrıca devlet televizyonunu ele geçirdi. 
CUMHURBAŞKANI GÖZALTINDA 
İktidar partisi Zanu-PF, kurucuları olan 93 yaşındaki Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin şekilde gözaltına alındığı duyuruldu. 
Askeri baskıya boyun eğmeyeceğini duyuran iktidar partisi Zanu-PF, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'yı 'vatana ihanet'le suçlamıştı.
ORDU YALANLAMIŞTI 
Zimbave Ordusu, devlet televizyonunu ele geçirdikten sonra bir açıklama yaptı, 'askeri darbe' haberlerini yalanladı. 
Devlet televizyonunu ele geçirerek bir açıklama yapan ordu, 'askeri darbe gerçekleşiyor' iddialarını reddederek "Amacımız Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresindeki suç şebekesini çökertmek" diyerek 'darbe' söylentisini yalanladı. Ancak Zimbabve Devlet Başkanı'nın gözaltına alınması ordunun sözlerinin doğru olmadığını ortaya koymuştu.
MALİYE BAKANI GÖZALTINDA 
Bir hükümet kaynağı, ordunun Maliye Bakanı Ignatius Chombo'yu gözaltına aldığını söyledi. Chombo, iktidar partisi ZANU-PF içinde Mugabe'nin eşi Grace'i destekleyen G40 adlı hizbin kıdemli üyelerinden biri. 
MUHALEFETTEN ÇAĞRI 
Ülkedeki muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi, ordu müdahalesinin ardından bir an önce barışçıl bir şekilde demokrasiye dönülmesi için çağrı yaptı. 
ABD BÜÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI
Zimbabve Büyükelçiliği'ni kapatan ABD, ülkedeki tüm vatandaşlarından evlerinden çıkmamalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
ZimbabveMugabeDarbe
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