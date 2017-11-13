Askeri polise bombalı saldırı!

YEREL basında yer alan habere göre, Chandel bölgesinde askeri polise ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba patladı.
Patlamada 2 askeri polis öldü, 4 polis yaralandı.
Yaralı polislerin tedavisi bölgedeki hastanede devam ediyor.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Aynı bölgede haziran ayında da benzer bir saldırı yapılmış ve bir askeri polis yaşamını yitirmişti. Saldırının sorumluluğunu ayrılıkçı Devrimci Halk Cephesi (RPF) üstlenmişti.
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