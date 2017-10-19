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19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Askeri kampa saldırı: 41 ölü

Afganistan'da askeri kampa düzenlenen ihtihar saldırısında en az 41 asker hayatını kaybetti. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor

Askeri kampa saldırı: 41 ölü

Afganistan'da askeri kampa düzenlenen ihtihar saldırısında en az 41 asker hayatını kaybetti. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor

19 Ekim 2017 Perşembe 09:51
Askeri kampa saldırı: 41 ölü
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AFGANİSTAN'IN Kandahar vilayetinde askeri kampa  düzenlenen ihtihar saldırısında en az 41 askerin öldüğü bildirildi.  
Yetkililer, Kandahar vilayetinin güneyindeki askeri kampa bomba yüklü  iki araçla düzenlenen ihtihar saldırısında en az 41 askerin yaşamını yitirdiğini  duyurdu.
Saldırıyı Taliban'ın üstlendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanIhtihar Saldırısı
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