Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.136
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7016
EURO
4.1910
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Askeri helikopter düştü: Çok sayıda ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

Askeri helikopter düştü: Çok sayıda ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

06 Ekim 2017 Cuma 09:53
Askeri helikopter düştü: Çok sayıda ölü
banner404

EMNİYETTE yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın,  Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi. 
Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat  çekilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 
Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor,  hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Askeri HelikopterHindistanHindistan Hava Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2048'den geliyorum, uzaylılar geliyor acilen gitmeliyiz!'
'2048'den geliyorum, uzaylılar geliyor acilen gitmeliyiz!'
Almanya'da fırtına: 7 ölü
Almanya'da fırtına: 7 ölü
Gazeteci, fazla çalışmaktan öldü
Gazeteci, fazla çalışmaktan öldü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim