Askeri helikopter düştü: Çok sayıda ölü

EMNİYETTE yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi. Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.

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